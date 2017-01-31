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«Фармасинтез» планирует открытие фармацевтического завода в Братске осенью этого года

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел в Москве рабочую встречу с президентом компании АО «Фармасинтез» Викрамом Сингхом Пуния.

Губернатор Сергей Левченко с президентом компании АО «Фармасинтез» Викрамом Сингхом Пуния на ПМЭФ

Как рассказал главе региона президент «Фармасинтеза», за 2016 год компании удалось значительно расширить производство, почти в полтора раза увеличить выручку – практически до 10 млрд рублей.

Готовится к запуску новая линия по производству антибиотиков. Осенью планируется открытие фармацевтического завода в Братске.

Губернатор отметил, что предприятие успешно развивается, является крупным налогоплательщиком. По итогам 2016 года компания заплатит около полумиллиарда рублей налогов.

Сергей Левченко пригласил «Фармасинтез», как одну из успешных компаний, работающую в Приангарье, представлять область на площадке Ассоциации инновационных регионов РФ в рамках Российского инвестиционного форума. Он пройдет в конце февраля в Сочи.

Там Губернатор планирует обсудить с членами Правительства Российской Федерации законодательные поправки, предложенные компанией «Фармасинтез», которые будут направлены на развитие рынка лекарственных препаратов и фармакологических субстанций в России, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.