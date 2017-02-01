Новости

Почему банки просят ЦБ РФ не переводить обслуживание бюджетников на карты «Мир»

В СМИ прошла информация о том, что ряд банков готовит письмо на имя Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное обслуживание всех выплат из бюджета и внебюджетных государственных фондов исключительно через карты платежной системы «Мир». Среди возможных подписантов были названы Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк и другие банки, а среди их аргументов – нарушение антимонопольного законодательства, разрушение сложившейся платежной инфраструктуры и ограничение возможностей граждан по использованию своих денег.

Это письмо якобы готовилось как ответ на разработанные ЦБ РФ поправки к закону «О национальной платежной системе», которые 22 декабря 2016 года внес в Госдуму один из соавторов законопроекта – глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Мы пишем «якобы готовилось», потому что за прошедшие десять дней письмо так и не появилось.

Более того, большой надобности в нем не было изначально, потому те же самые претензии к законопроекту теми же самыми словами еще 28 декабря сформулировала в официальном отзыве исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Однако 28 декабря, когда мысли большинства россиян заняты мандаринами и шампанским, это не самый удобный момент для создания информационного повода. Потому-то после новогодних праздников члены НПА решили напомнить широкой общественности о существующей проблеме.

Надо сказать, что эту точку зрения разделяет глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, «любые преференции для любой системы приводят к повышению стоимости услуг и падению качества. Поэтому очень важно сохранить равенство условий конкуренции».

Между тем, разработчики законопроекта никаких проблем не видят. По мнению ЦБ РФ, требования к банкам о предоставлении клиентам-бюджетникам карт «Мир» затрагивают только сферу бюджетных выплат, порядок получения которых государство вправе регулировать. Конкуренцию между банками также ничто не ограничивает, т.к. карты «Мир» выпускают разные банки, и бюджетники могут выбрать любую кредитную организацию, а также способ получения выплат – в наличной или безналичной форме.

Со своей стороны депутат Аксаков отметил, что разработанные поправки ничего принципиально не меняют. Требование о том, что все средства бюджетников должны поступать на карты «Мир», было еще в законе, принятом в 2014 году, напоминает глава Комитета по финансовому рынку и добавляет: сейчас законопроект лишь конкретизирует это требование и устанавливает конкретный срок реализации нормы, ранее прописанной в законе.

К принципиальным изменениям мы еще вернемся, а пока рассмотрим конкретные претензии к законопроекту. Со стороны участников финансового рынка таких претензий три, и первая из них – это сроки. До сих пор никто из разработчиков поправок внятно не разъяснил, почему банки должны обеспечить прием карт «Мир» в своей сети до 1 апреля 2017 года и предоставить эти карты своим клиентам-бюджетникам - до 1 января 2018 года. Необходимость создания Национальной системы платежных карт (НСПК) «Мир» объясняется тем, что летом 2014 года Visa и MasterCard из-за санкций США прекратили обслуживать карты ряда российских банков. Однако сегодня эта проблема решена: обслуживание карт Visa и MasterCard переведено на российский процессинг НСПК, и рисков отключения больше нет.

Из первой проблемы органично вытекает вторая – настройка банкоматов и платежных терминалов в торговых точках. Настроить свою банкоматную сеть на прием карточек «Мир» каждый банк может в два клика. А вот подписание новых договоров с торговыми точками и перенастройка POS-терминалов в них – это отдельная работа, которая требует отдельной оплаты. По утверждениям банкиров, выезд на конкретную точку и перенастройка платежных терминалов обходятся в среднем в 10 тысяч рублей. По поводу цифр можно поспорить, однако то, что у банков вырастут расходы, - это бесспорный факт. Поэтому банки (особенно с большим количеством торговых точек в эквайринговой сети) старались решать проблему по мере планового посещения своих партнеров, чтобы не допускать роста издержек. И отсутствие четко обозначенных временных границ не способствовало ускорению этого процесса.

Отсутствием спешки сопровождался и процесс эмиссии карт «Мир» - банки предполагали выдавать их своим клиентам по мере того как будут заканчиваться сроки действия уже выпущенных карт. Причем карты «Мир» предполагалось выпускать в дополнение, а не вместо существующих.

К слову сказать, ЦБ РФ попробовал ускорить этот процесс. В конце февраля 2016 года банки получили письмо за подписью первого зампреда ЦБ РФ Георгия Лунтовского «Об исполнении требований закона 161-ФЗ («О национальной платежной системе»)». Обеспечить прием карт «Мир» всеми торговыми точками, находящимися на их эквайринговом обслуживании, банки должны были до 1 июля прошлого года, а отчитаться перед регулятором о планах эмиссии нужно было до 15 марта. Очевидно, принятые тогда банками на себя обязательства не устроили ЦБ РФ, что и привело в конце декабря к внесению в Госдуму закона, возможные последствия которого мы сейчас обсуждаем.

И вот мы добрались до третьей претензии, которая одновременно является последствием принципиального изменения в законе, чего, как утверждал депутат Аксаков, якобы нет. На самом же деле с 1 января 2018 года все счета, на которые граждане получают социальные и бюджетные денежные выплаты, будут привязаны только к картам «Мир». И в законе 2014 года, и в прошлогоднем письме Георгия Лунтовского банкам предписывалось выдавать карты «Мир» клиентам при получении ими выплат за счет средств бюджетов и государственных внебюджетных фондов, но нигде не оговаривалось, что к счетам для получения бюджетных денег не могут быть привязаны, помимо карт «Мир», и другие платежные карты. Размытые формулировки позволяли каждой из сторон трактовать их в свою пользу.

Таким образом, если поправки будут приняты, у банков останется меньше года на то, чтобы переоформить отношения со всеми клиентами, получающими пенсии, пособия, оплату больничных листов и прочие подобные выплаты, и выпустить им карты «Мир». А таковых, по самым приблизительным оценкам, будет порядка 40 миллионов. В результате банки вынуждены будут понести дополнительные расходы, которые они, скорее всего, переложат на своих клиентов, а НСПК «Мир» без всяких усилий получит 40 миллионов новых клиентов. Для сравнения: Visa и MasterCard выпустили в России 70-80 миллионов карт, и эту клиентскую базу они нарабатывали годами.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что банки выражают недовольство появлением на рынке нового игрока, из-за которого они понесут дополнительные расходы и для создания которого активно используется административный ресурс. С другой стороны, у потенциальных клиентов может вызвать отторжение недоработанный финансовый продукт, который навязывается им без их согласия и у которого нет никаких преимуществ по сравнению с уже существующими карточными проектами. К тому первыми пользователями карточек «Мир» будут в основном пенсионеры, наиболее консервативная часть российского общества – некоторые из них до сих пор пенсию получают на сберкнижку.



Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»