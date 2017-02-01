Новости

Ремонт вместо выплат: 6 мифов об ОСАГО «в натуре»

Натуральное возмещение по ОСАГО еще не встало в приоритете над денежной компенсацией – депутаты лишь готовятся принять соответствующие поправки к закону. Однако в отношении него у автомобилистов уже возникло немало мифов.

Миф 1. «Ремонтные сервисы просто не справятся с наплывом клиентов»

На самом деле. Сейчас многие сервисы, особенно от официальных дилеров, простаивают. Сказывается общая экономическая ситуация в стране. Приток новых клиентов позволит как наполнить существующие ремонтные станции, так и придаст стимул созданию новых, что автоматически будет означать новые рабочие места (для регионов с высоким уровнем безработицы это вдвойне актуально), развитие сопутствующих сервисов и т.д. Спрос рождает предложение.

Миф 2. «Сроки ремонта авто будут затягиваться»

На самом деле. Любой автосервис заинтересован в быстром ремонте, чтобы как можно скорее получить оплату от заказчика. В данном случае – от страховой компании.

Миф 3. «СТОА будут производить некачественный ремонт»

На самом деле. Согласно поправкам к Закону об ОСАГО, ответственность за качество ремонта будут нести страховые компании совместно со СТОА. В случае обнаружения недостатков, человек будет вправе потребовать их устранения в короткие сроки. При этом в интересах самой страховой компании сделать все, чтобы клиент остался доволен. Ведь раньше, если происходило ДТП, автовладельцы должны были обращаться в страховую компанию виновника. Теперь же надо обращаться в свою страховую. И если человеку не обеспечили качественный ремонт, то на следующий год он туда не будет обращаться.

Миф 4. При ремонте нужно доплачивать за износ

Страховщики обещают не учитывать износ при проведении ремонта. По оценкам экспертов-актуариев, это на 25% повысит их издержки. Что, грубо говоря, повысит качество услуг по ОСАГО на четверть.

Миф 5. «Живых» денег по ОСАГО не будет

На самом деле. Частично денежные компенсации все же останутся. В частности, в том случае, если автомобиль не подлежит восстановлению. Или если стоимость ремонта вообще превышает лимит выплаты, например, по европротоколу это 50 тысяч.

Миф 6. На страховке больше нельзя будет заработать

На самом деле. Это действительно так. Многие автовладельцы, получив выплату по ОСАГО, проводили некачественный ремонт на станциях «попроще», а разницу оставляли себе. Теперь же такое будет невозможно. Конечно, целью страхования является возможность восстановить авто, то есть способ ремонта тут не важен. А вот тех, кто считает по-другому и с помощью различных ухищрений отсуживает в разы большие компенсации стало с недавних пор так много, что ОСАГО стало убыточным. Отсюда – дефицит полисов в целом ряде регионов. При переходе же на «натуру» мошенники и просто желающие «подзаработать» не смогут обескровливать систему ОСАГО, как это было, например, в 2014 году. Тогда они вывели из нее порядка 40 миллиардов рублей. И, соответственно, автовладельцы смогут рассчитывать на лучший сервис.