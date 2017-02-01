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Связь-Банк снизил ставки по программе государственного субсидирования автокредитов

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) предлагает автокредиты на новых, более выгодных, условиях в рамках программы государственного субсидирования. Ставки по программе были снижены в среднем на 0,5%. Минимальная ставка составляет 8,90% годовых.

Ставка дополнительно снижается на 0,5% для держателей зарплатных карт Банка, работников компаний-партнеров Банка и работников группы ВЭБ.

Взять кредит по программе можно на покупку автомобиля, произведенного на территории РФ в 2016 или 2017 году, стоимость которого не превышает 1 150 000 рублей.

«Программа государственного субсидирования помогает удовлетворить колоссальный отложенный спрос на автомобили, который существует в первую очередь в регионах России. Последние три года мы наблюдаем стабильный рост объема приобретения автомобилей с помощью кредитных средств, только за 2016 год около 44% от общего объема российского рынка пришлось на продажи легковых автомобилей, которые были куплены в кредит», – комментирует Директор по развитию программ кредитования Департамента продуктов и процессов Андрей Точеный.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».