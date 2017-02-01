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Иркутский филиал банка «Солидарность» объявил о проведении акции для вкладчиков

Филиал «Иркутский» ОАО КБ «Солидарность» объявил о проведении акции в период с 01.02.2017 по 30.04.2017 г..

При открытии вклада «Премиальный» аренда индивидуального банковского сейфа – бесплатно на весь срок вклада*.

*- договор аренды индивидуального банковского сейфа подлежит расторжению при досрочном расторжении договора банковского вклада.

Задать дополнительные вопросы, узнать о других предложениях Банка вы можете по телефону 8 (3952) 78-78-78 или специалисту в офисе по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40.