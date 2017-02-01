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Открой карту Visa в Альфа-Банке — выйди на поле на Кубке Конфедераций FIFA

С 30 января по 31 марта 2017 года Альфа-Банк и Visa проводят акцию «Открой карту Visa в Альфа-Банке — выйди на поле на Кубке Конфедераций». Чтобы принять участие в акции, нужно стать клиентом банка, получить любую карту Visa и в период проведения акции совершить максимальное количество транзакций от 1 000 рублей. Первые победители — 30 клиентов получат уникальный приз — туры по стадионам во время матчей Кубка Конфедераций с выходом к кромке поля. Остальные победители — 70 человек — получат билеты на Кубок конфедераций FIFA 2017.

«До Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ осталось всего 500 дней, но уже сегодня очевидно, что это самые масштабные инфраструктурные проекты столетия на территории Российской Федерации. Присутствие на спортивных мероприятиях такого уровня — мечта любого болельщика. И мы очень рады, что у нас есть уникальная возможность помочь нашим клиентам воплотить эту мечту в реальность», — комментирует Оксана Беляева, директор по маркетингу Альфа-Банка.

Альфа-Банк — региональный партнер Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и Кубка конфедераций FIFA 2017. Как официальный европейский банк Альфа-Банк получил эксклюзивное право предлагать банковские услуги миллионам болельщиков в рамках этих спортивных мероприятий. Банк разрабатывает целый ряд тематических банковских продуктов, объединенных единой тематикой, для своих действующих и потенциальных клиентов. Альфа-Банк также поддержит FIFA в рамках серии проектов, связанных с билетами на матчи Кубка Конфедераций FIFA, с тем, чтобы предоставить болельщикам новый уровень сервиса и незабываемые впечатления.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.