Альфа-Банк улучшает условия начисления миль по премиальным картам «Аэрофлот»

С 1 февраля 2017 года Альфа-Банк улучшает условия начисления миль по картам «Аэрофлот» категорий Platinum и Black Edition. Теперь клиенты банка-участники программы «Аэрофлот Бонус» смогут получать две мили за каждые 60 рублей, потраченные по карте Black Edition.

«Мы всегда стремимся предложить нашим клиентам наиболее интересные условия по всем продуктам банка, в том числе и по „летным“ ко-бренд картам. Летом мы увеличили курс начисления миль по картам категорий Standard и Gold, а сейчас улучшаем условия для держателей премиальных карт. Теперь можно накопить на бонусные билеты еще быстрее. Новые условия будут актуальны для карт, оформленных с 1 февраля, держатели действующих карт „Аэрофлот“ Platinum и Black Edition смогут оформить обновленные карты со скидкой 50% на первый год обслуживания», — комментирует Станислав Исмагилов, директор по продуктам Блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка.

Подробнее о карте «Аэрофлот» можно узнать на сайте банка.