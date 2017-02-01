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Платформа мониторинга платежей Сбербанка признана проектом года

Платформа мониторинга платежей Сбербанка признана лучшим IT-проектом в категории «Лучшее отраслевое решение» конкурса «Проект года 2016».

Единая система мониторинга проведения платежей физических и юридических лиц Сбербанка обрабатывает до 20 млн платежей в день. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать статус проведения платежа. Это первая в России банковская платформа, построенная на технологиях In-Memory-Computing/In-Memory-Data-Grid.

«С помощью системы сотрудники банка мгновенно определяют статус и историю платежа, — отметил старший управляющий директор Сбербанка Михаил Хасин. — Это выводит качество обслуживания клиента на новый уровень, а также сокращает издержки банка».

Конкурс «Проект года» проводит официальное сообщество IT-директоров Global CIO. «Проект года» — первая в российской IT-индустрии премия, где проектные достижения оцениваются непосредственно онлайн-голосованием IT-директоров.