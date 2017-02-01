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Банк УРАЛСИБ предложил новый сервис оповещения о штрафах ГИБДД в Интернет-банке

Банк УРАЛСИБ внедрил новый сервис оповещения о штрафах ГИБДД в Интернет-банке для клиентов - автовладельцев. После того как клиент оформит подписку на сервис, он будет получать уведомления о наличии штрафов автоматически.

«Новый сервис предоставляет возможность нашим клиентам - автомобилистам не только экономить время, оплачивая квитанции удаленно, но и значительно экономить средства – своевременное получение информации о задолженности по штрафам позволяет оплачивать штраф в короткий срок со скидкой 50%».

Шмыкова Светлана,Руководитель Департамент электронных продаж и сервисов Банка УРАЛСИБ: "Подписку можно оформить прямо с главной страницы Интернет-банка («Портфель») в блоке «Мои платежи», выбрав вкладку «Неоплаченные счета», где и будут отображаться все штрафы ГИБДД пользователя. Также уведомления о задолженности будут направляться на электронную почту".

Обновление информации о штрафах осуществляется ежедневно.

Получить доступ к Интернет-банку или восстановить логин/пароль к системе можно на сайте i.bankuralsib.ru или в офисе Банка (при наличии действующей карты УРАЛСИБа).