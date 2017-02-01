Новости

Кредит на рефинансирование Связь-Банка вошел в рейтинг лучших предложений на рынке

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) занял седьмую строчку рейтинга лучших предложений по рефинансированию кредитных карт в 2017 году по версии портала zanimaionlain.ru.

Воспользовавшись продуктом «Кредит наличными на рефинансирование» клиент может объединить до 5 кредитов, в том числе самых дорогих – по кредитным картам – и оплачивать их по ставке 14,9%. Помимо ставки в рейтинге учтены такие параметры кредита, как: срок кредита (6 – 84 месяцев), сумма кредита (30 тыс. – 3 млн рублей).

Эксперты отметили, что немногие банки предоставляют услугу рефинансирования кредитных карт. Помимо продукта Связь-Банка в рейтинг вошли кредиты ВТБ Банк Москвы, ВТБ 24, Ситибанк и др.

Рейтинг доступен по ссылке