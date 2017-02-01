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СКБ-банк вошел в десятку лучших банков по оценке клиентов

Портал sravni.ru опубликовал клиентский рейтинг банков, в первую десятку которого вошел и СКБ-банк. Рейтинг составлялся на основании отзывов клиентов.

Среди региональных банков (зарегистрированных за пределами Москвы и Санкт-Петербурга) СКБ-банк занимает 3-е место. В общероссийском клиентском рэнкинге банков СКБ-банк стоит на 8-й позиции.

В соответствии с методикой sravni.ru, клиентский рейтинг рассчитывается на базе трех основных показателей: количество жалоб к объему розничного бизнеса банка, средняя оценка зачтенных отзывов о банке и количество официальных ответов банка к количеству зачтенных отзывов.