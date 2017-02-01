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В Иркутске осужден китаец, пытавшийся дать 200 тыс. рублей взятки полицейскому

Фото: gorvesti.ru

Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина КНР, его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу, предусмотренном ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

В ходе суда бло установлено, что в конце октября 2016 года мужчина попытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 200 тыс. рублей, за прекращение в отношении него преследования по поводу незаконного пересечения границы РФ и КНР, а также возвращение ему ранее изъятого заграничного паспорта. Однако сделать ему это не удалось: мужчину задержали на месте при передаче денег.

Как сообщают в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области, Октябрьский районный суд г. Иркутска признал китайца виновным, и назначил ему 500 тысяч рублей штрафа.