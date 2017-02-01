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Жители Приангарья могут стать участниками программы «Дальневосточный гектар»

Жители Иркутской области могут поучаствовать в программе «Дальневосточный гектар» и получить в пользование участок земли в Дальневосточном федеральном округе, сообщил министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко.

Закон о "Дальневосточном гектаре" был разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам I Восточного экономического форума. Он вступил в силу 1 июня 2016 года. Его реализация проводится поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью в 1 га на территории Дальнего Востока.

С 1 октября право оставить заявку на "Дальневосточный гектар" было распространено на всех жителей Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года закон будет распространен на жителей других регионов России.

Жители Приангарья также смогут бесплатно получить земельные участки на Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать освоение. Территория выделяется в безвозмездное пользование сроком на 5 лет. По истечении этого периода участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Подать заявку на получение земли можно на сайте, сообщают в пресс-службе Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.