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Китай, Монголия и Италия лидируют среди стран-партнеров клиентов ВТБ в Иркутске

Объем внешнеторговых операций, проведенных банком ВТБ по поручениям корпоративных клиентов, в 2016 году составил 7,6 млрд рублей, что на 6% больше показателя за 2015 год.

Александра Макарова, руководитель дирекции ВТБ по Иркутской области прокомментировала: «На текущий момент наши клиенты поддерживают отношения с партнерами в 55 странах мира. Из открытых в прошедшем году паспортов сделок, к которым в ВТБ относят крупные внешнеторговые контракты на сумму равную или превышающую 50 000 долларов США (USD), почти 60% пришлось на КНР, в том числе нематериковый Китай – Тайвань и Гонконг. 2-3 место разделили Монголия и Италия. Подчеркну, что рейтинг стран-партнеров предприятий Приангарья подвижен, впервые за последние два года в тройку лидеров попал представитель Европы. В условиях международных санкций наши клиенты налаживают внешнеэкономические cвязи не только со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Уверена, что, в случае смягчения санкций, эта тенденция получит дальнейшее развитие».

С более подробной информацией о Группе ВТБ можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru