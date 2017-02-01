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Сбербанк выпускает карту Visa Signature Аэрофлот с начислением 2 мили за каждые 60 рублей

С 1 февраля Сбербанк выпускает премиальную карту Visa Signature Аэрофлот. Главное преимущество новой карты — повышенное начисление миль по программе «Аэрофлот Бонус» без необходимости дополнительного оформления пакета услуг, поддержания минимальной суммы остатков на счетах/вкладах или требования по минимальному безналичному обороту.

При оплате покупок картой её держатель получает 2 мили за каждые 60 рублей, 1 доллар или 1 евро. При оформлении карты клиенту также начисляется 1000 приветственных миль.

Стандартное начисление по карте Visa Classic Аэрофлот Сбербанка в настоящий момент составляет 1 милю за 60 рублей и по 1,5 мили за 60 руб. по карте уровня Gold.

Среди других преимуществ новой карты — доступ к премиальному обслуживанию, которое включает услуги клиентского менеджера в центрах персонального обслуживания «Сбербанк Премьер» (625 офисов по всей России) и выделенную телефонную линию поддержки. Также держателю карты Visa Signature Аэрофлот доступна медицинская и юридическая поддержка в путешествии.

«Мы стремимся выпускать простые и выгодные продукты для удовлетворения клиентских потребностей. Для тех, кто часто летает авиакомпанией Аэрофлот и путешествует, мы выпускаем новую Карту Visa Signature Аэрофлот Сбербанка с выгодным предложением: 2 мили за каждые 60 рублей ($1 или 1 евро) за покупки по карте. Сбербанк предлагает свой новый продукт без каких-либо требований по открытию и обслуживанию пакетов услуг, поддержанию остатков или оборотов по карте», – отметила директор управления торгового эквайринга Сбербанка Светлана Кирсанова.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.