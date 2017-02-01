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В Приангарье руководитель управляющей компании задолжал 600 тыс. рублей своему партнеру

Судебные приставы г. Усолья-Сибирского убедили руководителя управляющей компании исполнить решение Арбитражного суда Иркутской области и рассчитаться с предприятием-партнером, обеспечивающим население города питьевой и технической водой.

600 тыс. рублей были перечислены на расчетный счет взыскателя в установленный законом для добровольной оплаты долга 5-дневный срок и таким образом избежал мер принудительного характера и сохранил свою деловую репутацию.

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением после предъявления судебному приставу платежного поручения.

В пресс-служба УФССП России по Иркутской области сообщили, что в 2016 году приставы взыскали 585 млн рублей задолженности по ЖКХ, что на 118 млн рублей больше, чем в 2015 году.