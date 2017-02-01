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Иркутянка, представившись сотрудником Центробанка, присвоила более двух миллионов рублей

19 января в оперативный отдел поступила информация от иркутянки о том, что незнакомая женщина путем обмана забрала у нее 75 тысяч рублей. Заявительница рассказала, что нуждалась в деньгах, о чем сообщила своей знакомой, после чего на ее сотовый телефон позвонила незнакомая гражданка и представилась внештатным сотрудником Центробанка. Неизвестная предложила вложить собственные денежные средства в схему кредитования с целью дальнейшей прибыли. После передачи денег злоумышленница на связь выходить перестала.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сыщики задержали 49-летнюю иркутянку и доставили ее в отдел полиции. В ходе дальнейших следственно-оперативных действий правоохранители выяснили, что жертвами подозреваемой стали, как минимум, еще пятеро иркутян.

Как сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Иркутское», общий ущерб потерпевшим составил более двух миллионов рублей. Как стало известно, задержанная во всех случаях действовала по одной преступной схеме. Сотрудники полиции предполагают, что пострадавших может быть больше. По данному факту следственными органами отдела полиции No 5 МУ МВД России «Иркутское» по признакам мошенничества, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.