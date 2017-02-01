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Игровой салон в Иркутске закрывают уже в третий раз

Накануне правоохранители провели обыск в здании по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 7 «А», в ходе которого изъяли 8 развлекательных аппаратов, бухгалтерскую документацию и около 70 тысяч рублей. Данный игровой салон закрывается уже в третий раз, а изымаемое оборудование не возвращается, сообщают в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области.

Кроме того в ходе обысковых мероприятий следователи обнаружили и изъяли 12 единиц игрового оборудования в Ангарском игорном заведении, расположенном в одном из домов в квартале «Б».