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Кредитный портфель банков вырос на 3% по итогам 2016 г.

Аналитики Объединенного Кредитного Бюро оценили рост объемов кредитных портфелей банков на основе данных из 230 млн. кредитных историй по 66,5 млн. граждан, информацию о которых передают в бюро более 600 банков и МФО.

За 2016 г. совокупный кредитный портфель вырос на 3%: с 9,05 трлн. руб. до 9,37 трлн. руб. За аналогичный период прошлого года кредитный портфель банков снизился на 1%. Количество открытых кредитов выросло на 4%: с 74,75 до 77,40 млн. штук.

Наибольший рост отмечается в сегменте ипотечного кредитования. За 2016 г. объем ипотечного портфеля в деньгах вырос на 13%: с 3,26 до 3,68 трлн. руб., в количественном выражении рост составил 17%: с 2,58 до 2,90 млн. кредитов. Доля ипотеки в общем объеме портфелей банков выросла с 36% до 39%, ее доля в общем количестве открытых кредитов также выросла с 3% до 4%

Всего на конец года в России насчитывалось более 2,82 млн. ипотечных заемщиков. Средний долг заемщика по ипотечному кредиту за год снизился с 1,52 до 1,27 млн. руб.

Также положительная динамика наблюдается в сегменте кредитных карт, благодаря которой карты стали самым распространенным кредитным продуктом в 2016 г. С начала года карточный портфель вырос на 5%: с 927,85 до 951,55 млрд. руб., в количественном отношении рост составил 10%: с 35,64 до 39,21 млн. штук. Доля карточек в общем объеме портфелей банков осталась на уровне 10%, а их доля в общем количестве открытых кредитов выросла с 48% до 51%.

В настоящий момент кредитные карты имеют около 31,87 млн. человек. Средний размер задолженности по карте за год снизился с 26,04 до 24,27 тыс. руб. Утилизация карточных лимитов снизилась с 50% до 49%.

Объем портфеля кредитов наличными с начала года сократился на 2%: с 4,27 до 4,18 трлн. руб., в количественном выражении он снизился на 3%: с 35,10 до 34,08 млн. кредитов. Доля кредитов наличными в общем объеме портфелей банков снизилась с 47% до 45%, а их доля в общем количестве открытых кредитов сократилась с 47% до 44%.

В настоящий момент открытые кредиты наличными имеют около 24,02 млн. человек. Средний долг по кредиту наличными вырос с 121,58 до 122,70 тыс. руб.

Сильнее всего сократились портфели автокредитов. Объем автокредитного портфеля сократился на 8%: с 535,63 до 491,08 млрд. руб., в количественном выражении он снизился на 15%: с 1,43 до 1,21 млн. кредитов. Доля автокредитов в общем объеме портфелей банков снизилась с 6% до 5%, а их доля в общем количестве открытых кредитов сохранилась на уровне 2%.

В настоящий момент автокредиты обслуживают около 1,16 млн. человек. Средний долг по автокредиту за год 373,50 до 405,12 тыс. руб.