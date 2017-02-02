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Делаем ставки. Два вопроса о рублевых вкладах

Тенденция снижения ставок по вкладам физлиц продолжится в 2017 году, считают участники рынка. Есть ли предел падения доходности? И какие альтернативы предлагает финансовый рынок тем, кого не устраивают ставки по депозитам?

1. Что будет со ставками по вкладам в 2017 году?

В ответе на этот вопрос участники банковского сектора едины: все тенденции рынка говорят о том, что ставки по депозитам физлиц продолжат снижаться.

По словам Владимира Чернышева, управляющего ВТБ24 в Иркутске, ключевыми причинами снижения ставок сегодня являются снижение инфляции и избыток ликвидности.

«Есть и определенные ожидания по дальнейшему снижению ключевой ставки, – добавил Владимир Чернышев. – В 2017 году, скорее всего, Центробанк будет вынужден снизить ключевую ставку, и тогда ставки по депозитам снова пойдут вниз, по нашим прогнозам – на 1-2 п.п.».

Тем не менее, снижаться бесконечно ставки по вкладам тоже не могут. Как отметил на встрече с иркутскими журналистами первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Максим Полетаев, есть естественный предел:

«Нельзя бесконечно снижать ставки, иначе склонность к сбережению пройдет. В силу того, что наши госбанки лишены возможности фондирования на Западе, фондироваться мы можем только внутри страны. Мы должны думать не только об активных, но и о пассивных операциях. Ставки по вкладам поэтому радикально не изменятся».

2. Что делать, если низкая доходность по вкладам не устраивает? Есть альтернативы?

Текущая доходность по вкладам действительно может порадовать далеко не каждого. Однако на рынке сегодня немало других финансовых инструментов – более рискованных, чем депозиты, но зачастую и более привлекательные по доходности.

«Нужно понимать, что если срочный депозит в надежном банке по прошествии времени к вам вернется, да еще и с процентами, то в случае паевых фондов или операций на фондовом рынке может статься так, что через год стоимость ваших активов может оказаться даже ниже, чем вы их покупали, – предостерег Владимир Чернышев из ВТБ24.

– Такая форма сбережений несет в себе определенные риски, и ее нужно использовать только тогда, когда базовая консервативная часть – в виде депозитов – уже сформирована».

Имея такую «финансовую подушку безопасности», можно обратить внимание на альтернативные способы инвестирования.

В Сбербанке, например, есть такой продукт как Сберегательный сертификат. «Он соединяет в себе свойства ценной бумаги и вклада и имеет фиксированную процентную ставку, которая устанавливается при выдаче ценной бумаги. Сберсертификат предназначен для хранения и приумножения денежных средств, ставки по ним Сбербанк предлагает выше, чем по срочным вкладам», – рассказали в пресс-центре Байкальского банка Сбербанка.

Пользуется популярностью и услуга по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Это продукт в рамках брокерского обслуживания, альтернатива обычным банковским депозитам и возможность инвестиций в российские ценные бумаги.

«ИИС – это счет особого типа, он открывается и ведется брокером или доверительным управляющим на основании договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами. При этом каждый инвестор может претендовать на налоговые льготы: налоговый вычет либо освобождение от уплаты налога на полученный на ИИС доход», – пояснили в пресс-центре Байкальского банка.

У клиентов ВТБ24 в Иркутске в последнее время большим спросом стало пользоваться накопительное и инвестиционное страхование жизни. Так, по словам Владимира Чернышева, приобретая продукт «Наследие» ВТБ24 (НСЖ) на 5 лет при сумме договора 600 тысяч рублей и ежегодных взносах в размере 120 тысяч, клиент может получить налоговый вычет на общую сумму 78 тысяч рублей. «При этом страховая сумма останется в размере 600 тысяч рублей», – подчеркнул Владимир Чернышев.