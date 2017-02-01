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В суд направлено уголовное дело в отношении «черных лесорубов» Приангарья

Заместитель Тайшетского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному дело в отношении четверых мужчин, обвиняемых в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Как установлено в ходе расследования уголовного дела, гражданин Таджикистана в июне 2016 года набрал бригаду рабочих на заготовку леса, поставив их в известность о незаконности своих действий, обеспечил необходимым инвентарем и лесозаготовительной техникой.

Более двух месяцев преступная группа незаконно заготавливала лес на землях Госземзапаса, на незначительном удалении от автодороги Р-255 «Сибирь» в районе протоки Озерная. Они спилили более 100 сосен, ущерб лесному фонду оценивается в сумму более 1 млн. 150 тыс. рублей.

Помимо этого, в сентябре 2016 года они переместились в противоположную от автодороги Р-255 «Сибирь» сторону, спилив 30 сосен, причинив ущерб на сумму более 464 тыс. рублей.

С учетом тяжести предъявленного обвинения Х. Достаков, С. Достаков и А. Устинов были задержаны, а впоследствии заключены под стражу. В отношении Е. Судникевича избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ущерб, причиненный преступлениями, не возмещен, в связи с чем администрацией Тайшетского района, как потерпевшей стороной, заявлен иск, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.