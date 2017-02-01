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На станции Иркутск-Сортировочный столкнулись электровоз и грузовой поезд

На станции Иркутск-Сортировочный ВСЖД 1 февраля столкнулись одиночный электровоз и грузовой поезд. В результате с рельс сошли три порожних вагона. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Инцидент произошёл в 06.22 на второстепенных путях станции. В результате повреждена опора контактной сети. На месте происшествия работает восстановительный поезд. Задержек в движении поездов нет

На ВСЖД создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия.