Новости

Иркутская область получит больше средств из федерального бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса

Иркутская область получит 144,7 млн рублей федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства. Кроме того, на эти цели в областном бюджете предусмотрены 75,3 млн рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства региона – министра экономического развития Антона Логашов.

В январе 2017 года минэкономразвития области защитило заявку в Министерстве экономического развития России на право получения средств федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства.

– Несмотря на то, что в 2017 году по всей России сократился объем федерального софинансирования мероприятий государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства с 10 млрд рублей до 7,7 млрд рублей, мы сохранили планку по финансовому обеспечению мер поддержки предпринимателей Иркутской области наравне с прошлым годом. Кроме того, в этом году благодаря работе с федеральным центром мы привлекли средства на 50 % больше ранее предусмотренных лимитов, – подчеркнул Антон Логашов.

Полученные федеральные средства в 2017 году будут направлены на реализацию следующих мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015 – 2020 годы государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»:

86,3 млн рублей на обеспечение регионального Фонда микрофинансирования;

25 млн рублей на оказание комплексной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (информационно-консультационное сопровождение бизнеса, проведение образовательных мероприятий, форумов, организация участия в бизнес-миссиях и выставочных мероприятиях на территории России);

11,7 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства в восьми моногородах Иркутской области;

8,6 млн рублей на развитие производственного потенциала (компетенций) МСП;

7,6 млн рублей на приобретение оборудования для Центра сертификации, стандартизации и испытаний Иркутской области;

5,5 млн рублей на создание двух Центров молодежного инновационного творчества.

Как пояснила начальник управления предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области Регина Ходоева, Иркутская область стала одним из немногих субъектов, чья заявка была не только поддержана Минэкономразвития России, но и увеличена по объему выделенных средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.