Новости

В 2016 году жители Бурятии открыли 80 тысяч вкладов в Сбербанке

В 2016 году в Бурятском отделении Сбербанка населением открыто более 80 тысяч срочных вкладов на общую сумму свыше 19 млрд. рублей. Средняя сумма денежных средств, размещенных на одном депозите, составила более 200 тыс. рублей, что превышает аналогичный показатель 2015 года более чем на треть.

- Вклад в банке – один из инструментов сохранности и приумножения сбережений, - отмечает начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Бурятского отделения Сбербанка Евгения Шагжитарова. – Одно из преимуществ вкладов Сбербанка заключается в удобстве оформления. Открыть депозит наши клиенты могут не только в офисе, а и через интернет-банк Сбербанк Онлайн, мобильное приложение и другие дистанционные сервисы. При этом процентные ставки по онлайн-вкладам выше, чем при открытии стандартных депозитов.

Сбербанк предлагает частным клиентам широкую линейку вкладов. Вклад «Сохраняй» для получения дохода, «Пополняй» - для регулярного накопления денежных средств, «Управляй» - для хранения и использования части средств без потери процентов. Действуют депозиты с особыми условиями для пенсионеров.