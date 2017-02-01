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Около 30 тысяч кредитных карт Сбербанка оформили жители Якутии в 2016 году

В 2016 году жители Якутии оформили в Сбербанке около 30 тысяч кредитных карт, что более чем на 15% превышает показатели 2015 года. Всего сегодня на территории республики насчитывается свыше 80 тысяч действующих карт данного вида.

- Кредитная карта – современный и удобный платежный инструмент, который является своеобразным запасным «кошельком», источником средств для незапланированных покупок или трат. Основным преимуществом кредитной карты Сбербанка является наличие льготного периода до 50 дней при безналичных расчетах, в течение которого владелец карты может пользоваться средствами без уплаты процентов, - комментирует начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Якутского отделения Сбербанка Николай Иванчиков.

Кроме того, держатели кредитных карт банка приобретают возможность участия в бонусной программе «Спасибо от Сбербанка». Оформить кредитную карту можно в любом отделении банка. Держателям зарплатной карты Сбербанка достаточно заполнить анкету-заявление и предъявить паспорт.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.