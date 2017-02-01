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С 1 февраля ФНС России регистрирует только онлайн кассы

С 1 февраля 2017 года изменились правила регистрации контрольно-кассовой техники: зарегистрировать ККТ с ЭКЛЗ, как было до сих пор, больше нельзя. Теперь на учет можно поставить только те аппараты, которые обеспечивают возможность онлайн передачи данных в Налоговую службу через операторов фискальных данных.

Перерегистрация контрольно-кассовой техники также производится по новым правилам. Основаниями для перерегистрации являются: смена адреса и места установки контрольно-кассовой техники, изменение наименования или ФИО пользователя, замена фискального накопителя, смена оператора фискальных данных, переход из автономного режима и др.

ФНС России упростила процесс регистрации касс - получить карточку регистрации можно в личном кабинете на сайте Службы без визита в инспекцию. При желании можно обратиться в любую инспекцию.

К 1 июля 2017 года на новый порядок применения ККТ должны перейти все владельцы кассовой техники. Налогоплательщики, использующие патентную систему налогообложения, ЕНВД, владельцы торговых автоматов и предприниматели, оказывающие услуги населению, перейдут на онлайн кассы с 1 июля 2018 года.