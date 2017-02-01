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Фонд Олега Дерипаски предложил иркутским библиотекам принять участие в конкурсе по продвижению чтения

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело», один из крупнейших частных благотворительных фондов в России, объявляет конкурс на лучшую информационную кампанию по продвижению чтения. Конкурс проводится в рамках программы Фонда «Пространство Библио-Сибирь». В нем могут принять участие муниципальные библиотеки Иркутской области и Республики Хакасия. Победители конкурса получат денежные гранты в размере от 70 000 до 130 000 рублей.

С 1 февраля по 31 марта 2017 года в рамках программы «Пространство Библио-Сибирь», реализуемой Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» совместно с En+ Group и Ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения», пройдет конкурс на лучшую информационную кампанию по продвижению чтения. Принять участие в нем могут муниципальные библиотеки Иркутской области и Республики Хакасия.

Целью конкурса является содействие расширению образовательных функций библиотек, возвращению и развитию практики и культуры чтения. Среди основных задач – помощь библиотекам в установлении профессиональных контактов, содействие развитию и распространению практик по продвижению чтения среди библиотек, оказание поддержки в формировании библиотечных фондов.

Потенциальные участники должны предоставить на конкурс отчеты в формате Power Point (не более 20 слайдов) об информационных кампаниях по продвижению чтения, проведенных не ранее 1 января 2016 года и не позднее 15 марта 2017 года. Под кампаниями организаторы конкурса подразумевают такие мероприятия как выставки, стенды, подборки, презентации на сайтах библиотек, культурно-досуговые программы, семинары, круглые столы и т.п.

Работы участников будут оцениваться экспертным советом, в который войдут специалисты по библиотечному делу, эксперты книжного рынка и представители Фонда «Вольное Дело». При определении победителей конкурса будут учитываться многие факторы, влияющие не только на качество кампании, но и на охват аудитории.

Победители конкурса получат денежные гранты в размере от 70 000 до 130 000 рублей. Общий объем финансирования конкурса – 1,5 млн рублей. Количество грантов определит экспертный совет. Полученные средства могут быть использованы как на оплату расходов по проезду и проживанию для участия в книжном фестивале, который состоится в рамках программы «Пространство Библио-Сибирь» в Иркутске с 19 по 21 мая, так и на приобретение книг для пополнения фондов во время ярмарки, которая пройдет в рамках фестиваля.

Программа «Пространство Библио-Сибирь» реализуется Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» в партнерстве с En+ Group и Ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения» в Иркутской области и Республике Хакасия с октября 2016 года. Мероприятия программы пройдут вплоть до конца 2017 года. Среди них – лекции и семинары для библиотекарей, грантовые конкурсы – на лучшую информационную кампанию по продвижению чтения и на создание модельной библиотеки, а также книжный фестиваль-ярмарка в Иркутске.

Программа «Пространство Библио» реализуется Фондом «Вольное Дело» с 2014 года. В предыдущем ее цикле (2014-2015 годы) прошел всероссийский открытый конкурс, на который было подано 520 заявок из 61 региона России. Его победителями стали 22 библиотеки, которые получили гранты в размере от 130 000 до 800 000 рублей на осуществление своих проектов.