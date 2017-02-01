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43 млн рублей на поддержку культуры получит Иркутская область из федерального бюджета

Субсидии на 43 млн рублей на поддержку культуры в муниципальных образованиях Иркутской области по итогам формирования федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие культуры» на 2014-2020 годы получит Иркутская область. Об этом сообщила министр культуры и архивов региона Ольга Стасюлевич.

23 млн рублей будут направлены на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, 16,7 млн рублей - на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью населения до 300 тысяч человек. Кроме того, 3 млн рублей предусмотрены на поддержку отрасли культуры, а именно закупку товаров, работ и услуг, премии лучшим сельским учреждениям и их работникам.

Заявки на получение денежных средств из федерального бюджета были подготовлены министерством культуры и архивов Иркутской области в соответствии с телеграммами Министерства культуры РФ и Министерства финансов РФ, поступившим в региональное ведомство в декабре 2016 года.

По итогам конкурсного отбора в перечень муниципальных учреждений на получение федеральной субсидии вошли 47 домов культуры, а также четыре профессиональных репертуарных театра малых городов. Это государственный областной Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина и три муниципальных театра Иркутской области: Братский театр кукол «Тирлямы», Драматический театр города Братска и Усть-Илимский театр драмы и комедии, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Это большое достижение для культуры Иркутской области. В количественном соотношении наш регион получил значительно больше, чем многие другие субъекты Российской Федерации. Мы сможем улучшить оснащение более 50 учреждений культуры в разных муниципальных образованиях, обеспечить их полноценное дальнейшее развитие, – прокомментировала Ольга Стасюлевич.