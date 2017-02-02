Банк УРАЛСИБ подвел итоги кредитования малого бизнеса в 2016 году

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Банк УРАЛСИБ подвел итоги кредитования малого бизнеса в 2016 году2 февраля 2017
Банк УРАЛСИБ подвел итоги работы в сегменте кредитования малого бизнеса в 2016 году. За год объем предоставленных кредитных лимитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям увеличился на 75%. Количество кредитов, полученных предпринимателями, возросло на 65%.
В числе регионов, которые за год показали лучшие результаты – Приволжский федеральный округ (рост объемов выделенных кредитных лимитов на 76%), а также Северо-Западный (рост на 93%) и Центральный (рост на 88%) федеральные округа.
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям целый ряд программ для развития бизнеса: целевые кредиты на приобретение коммерческой недвижимости или транспорта, кредиты на пополнение оборотного капитала, выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобные зарплатные проекты. Клиенты банка могут также воспользоваться удобными небанковскими сервисами: Интернет-бухгалтерией «Мое дело», сервисом юридических консультаций «Адвокат для бизнеса», сервисом проверки контрагента «Светофор», услугой экспресс-доставки документов от компании СДЭК.
Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ.