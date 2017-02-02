Новости

Банк УРАЛСИБ подвел итоги кредитования малого бизнеса в 2016 году

Банк УРАЛСИБ подвел итоги работы в сегменте кредитования малого бизнеса в 2016 году. За год объем предоставленных кредитных лимитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям увеличился на 75%. Количество кредитов, полученных предпринимателями, возросло на 65%.

В числе регионов, которые за год показали лучшие результаты – Приволжский федеральный округ (рост объемов выделенных кредитных лимитов на 76%), а также Северо-Западный (рост на 93%) и Центральный (рост на 88%) федеральные округа.

Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям целый ряд программ для развития бизнеса: целевые кредиты на приобретение коммерческой недвижимости или транспорта, кредиты на пополнение оборотного капитала, выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобные зарплатные проекты. Клиенты банка могут также воспользоваться удобными небанковскими сервисами: Интернет-бухгалтерией «Мое дело», сервисом юридических консультаций «Адвокат для бизнеса», сервисом проверки контрагента «Светофор», услугой экспресс-доставки документов от компании СДЭК.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ.

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 507 банкоматов, 526 платежных терминалов и 23 086 POS-терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.