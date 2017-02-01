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«Больше метров – меньше ставка»: ВТБ снижает ставку по ипотечному кредиту на приобретение жилья в новостройке

ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ запускают специальную ипотечную акцию. В рамках предложения ставка по кредиту дополнительно снижается на 1 п.п. – до 12,1% годовых – на приобретение готового жилья или квартиры в новостройке (при условии комплексного страхования). Предложение действует до 30 июня 2017 года.

Предложение банков актуально при условии приобретения недвижимости с общей или проектной площадью от 65 кв. м. (включительно).

Специальная акция доступна во всех регионах присутствия банка ВТБ24 и ВТБ, не распространяется на действующие ипотечные программы «Ипотека для военных» и «Витрина залогового имущества».

Скидка в размере 1 п.п. не суммируется с иными скидками к процентным ставкам, в т.ч. применяемыми в рамках промоакций и специальных ипотечных программ банка ВТБ24 и ВТБ, кроме дисконта, предоставляемого в связи с полным страхованием ипотечных рисков.