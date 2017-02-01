Новости

С 1 февраля новые паспорта иркутянам будут выдавать в МФЦ

С 1 февраля 2017 года жители Иркутской области смогут обращаться в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по месту регистрации для получения общегражданских паспортов. Данное решение будет способствовать повышению качества предоставления государственных услуг по принципу «одного окна»

Согласно постановления Правительства РФ от 18 ноября 2016 г. No 1214 «О внесении изменений в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации» должностные лица многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и организаций социального обслуживания не позднее чем в 3-дневный срок представляют переданные гражданами документы, заявление и личные фотографии в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации для оформления паспорта.

Паспорт, оформленный на основании заявления, поданного через должностных лиц МФЦ, выдается гражданину должностными лицами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.