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ЦБ утвердил оформление банкнот номиналом 200 и 2000 рублей

Совет директоров Банка России принял решение о том, как будут оформлены банкноты в 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области», — сообщается на сайте регулятора.

Конкурс по оформлению новых купюр проводился с июня по октябрь 2016 года. Среди 5000 номинантов были представлены достопримечательности 1113 городов России. Из номинантов были выбраны 76 вариантов из 49 регионов, а затем и вовсе 10. На последнем этапе всероссийским голосованием были определены победители (символ Дальнего Востока и Севастополь).