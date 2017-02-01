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В Саянске благодаря ликвидации очереди начали прием детей в детские сады с одного года

Очередь в детские сады Саянска ликвидирована. Об этом заявил мэр муниципального образования Олег Боровский. Он подчеркнул, что в Саянске завершен капитальный ремонт детского сада №10 «Дюймовочка». Открытие учреждения позволило городу начинать прием детей детсады с одного года, куда до сих пор ребят принимали только с 1,5-летнего возраста.

Глава муниципалитета отметил, что затраты на проведение капитального ремонта дошкольного образовательного учреждения № 10 «Дюймовочка» составили 85,2 млн. руб., в том числе из средств областного бюджета было выделено 80,9 млн. руб., из средств местного бюджета - 4,2 млн.рублей. В дошкольном учреждении заменены системы освещения и отопления, сантехническое оборудование, выполнена отделка помещений дошкольного учреждения, проведена замена кровли и утепление здания, установлено новое технологическое оборудование на пищеблоке и постирочной, проведены работы по благоустройству территории и установке малых архитектурных форм.