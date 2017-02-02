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ОСАГО онлайн: опубликована памятка, разъясняющая автовладельцам основные моменты заключения договора в интернете

Онлайн-продажи ОСАГО стали обязательными с 1 января. Страховые компании в январе 2017 года заключили почти 190 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде, что составляет 60% от общего числа таких договоров, заключенных за весь 2016 год. В помощь автовладельцам опубликована памятка, разъясняющая основные моменты при заключении договора. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

«Вступление в силу с начала года нормы об обязательных продажах показывает, что эта услуга была ожидаемой со стороны потребителей. Дневная норма продаж в январе составляет порядка 9-10 тыс. е-полисов. Это соответствует нашим ожиданиям», - сказал И.Юргенс.

В 2016 году, когда страховщики продавали е-ОСАГО в добровольном порядке, было заключено 330 тыс. договоров.

В среднем в неделю в России заключается 800 тыс. договоров ОСАГО. Таким образом, доля е-ОСАГО в среднем в январе составила почти 6%, у отдельных компаний этот показатель существенно выше, сообщил президент РСА.

По данным И.Юргенса, регионами-лидерами по продажам е-ОСАГО являются: Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, Свердловская область, Москва. «Наибольшей популярностью е-ОСАГО пользуется, скорее, в проблемных регионах, где наблюдались проблемы с доступностью полисов «автогражданки». Даже Москва с ее огромным автопарком находится не на первом месте», - добавил он.

И.Юргенс напомнил, что РСА разработал и опубликовал для автовладельцев памятку, разъясняющую основные моменты при заключении таких договоров.