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В Иркутске начата уборка крыш от снега

С 1 февраля управляющие организации начали убирать снег с крыш в Иркутске для предотвращения образования наледи и сосулек. В каждом округе еженедельно проводятся штабы, на которых УК предоставляют графики проведения работ. Сегодня с проверкой в центральной части города побывала заместитель мэра - глава Правобережного округа Юлия Гордина.

- Мы проверяем соблюдение графика управляющими организациями с самого первого дня от начала работ. Кровли должны быть очищены от снега до 1 марта. Место проведения таких работ должно быть огорожено сигнальной лентой, во время сброса снега внизу должен дежурить сотрудник управляющей организации и предупреждать о том, что ведутся работы. Кроме того, в случае, когда снег сбрасывают на места, где жители оставляют личные автомобили, на информационных стендах должны быть развешаны соответствующие объявления с предупреждениями о дате проведения работ, - рассказала глава округа.

Согласно нормативам в течение зимы слой снега на крыше не должен превышать 30 см. Кроме того, необходимо в срочном порядке убирать наледь и сосульки, которые могут нанести вред имуществу и здоровью людей. Пожаловаться на бездействие управляющих организаций можно по телефону единой диспетчерской службы города Иркутска: 520-112, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.