Новости

ВВП России за 2016 год снизился всего на 0,2% благодаря сельскому хозяйству

По предварительной оценке Росстата, ВВП России по итогам 2016 года сократился на 0,2% и составил 85,88 трлн руб. Таким образом, снижение ВВП страны оказалось не только небольшим, но и лучше прогнозов. Напомним, что большинство экспертов ожидали снижения российского ВВП за 2016 год на уровне 0,3-0,6%.

Ближе всех к правильной оценке ВВП оказался президент Владимир Путин, который спрогнозировал снижение ВВП за 2016 год примерно на уровне 0,3% к 2015 году. В четвертом квартале 2016 года российский ВВП вырос на 0,5% к аналогичному периоду 2015 года (за девять месяцев прошлого года снижение ВВП составило -0,7% к аналогичному периоду 2015 года).

Основными драйверами роста ВВП страны стало сельское хозяйство, объем производства продукции в котором в 2016 году увеличился на 3,5%, а также энергетика (+2,4%) и обрабатывающая промышленность, показавшая рост на 1,1%, что соответствует темпам роста промышленного производства за 2016 год.

В то же время строительство, снизившееся за год больше чем на 4%, а также сфера торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса, здравоохранение и деятельность домохозяйств, которые по итогам года ушли в минус, не позволили российскому ВВП выйти в положительную область роста.

Мы полагаем, что в текущем году российский ВВП может вырасти на 2%, благодаря развитию сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и постепенному оживлению в строительстве и услугах. Данные могут оказать умеренно положительное воздействие на курс рубля и фондовый рынок. Российские фондовые индексы в данный момент торгуются в плюсе.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари