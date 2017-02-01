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Банк России день за днем понемногу снижает курс рубля

Российский рубль в среду днем ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 60,30 руб. (+0,2%). Евро стоит 65,04 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 2 февраля, составляют 60,30 руб. за американскую валюту и 65,03 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 22 и 75 копеек соответственно.

Цены на нефть днем умеренно растут. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $55,7 (+0,2%). Накануне вышли обновленные данные от Американского института нефти, которые показали рост запасов черного золота. Сегодня будет опубликован аналогичный отчет от Минэнерго США и согласно средним ожиданиям он тоже подтвердит рост запасов нефти. Фундаментально это фактор давления для сырьевых котировок.

Налоговый период в России завершен, и, как видно, на поведение рубля он не оказал в этот раз ровным счетом никакого влияния. Инвесторы наблюдают за изменениями объемов торгов на рынке внутренней ликвидности: вышел ли Минфин с покупками валюты на площадку или все еще анализирует ситуацию? Если бы интервенции проводил Центробанк в целях фискальной устойчивости, то информация по объемам приобретений появлялась бы на сайте регулятора уже на следующий день. Это обычная практика. В ситуации с Минфином, даже несмотря на присутствие ЦБ в качестве агента для озвученных приобретений, новости о сделках могут появляться произвольно в составе пресс-релизов. Хотя не исключен вариант, при котором ЦБ тоже будет освещать эту информацию во избежание лишних спекулятивных движений.

Оценка Минфина относительно переоцененности рубля на 10% выглядит в чем-то даже консервативной. Бюджету и финансовым ведомствам было бы удобно работать с денежными документами и казной при цене доллара в пределах 65-67 руб. Население этих откатов особенно не ощутит, зато экспортеры почувствуют сразу.

Анна Бодрова, старший аналитик Альпари