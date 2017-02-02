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Альфа-Банк изменил условия по счету «Ценное время» для пакетов услуг «Оптимум» и «Корпоративный»

С 1 февраля 2017 года клиенты Альфа-Банка, владельцы пакета услуг «Оптимум», могут открыть накопительный счет «Ценное время», процентная ставка по которому зависит от срока нахождения средств на счете. Чем дольше клиент держит свои средства на счете, тем выше ставка.

Накопительный счет «Ценное время» можно открыть и пополнить в интернет или мобильном банке, а также в любом отделении и банкомате. Снятие средств возможно в любой момент без потери ранее выплаченных процентов. Процентная ставка определяется расчетным путем в зависимости от сумм минимальных остатков.

Также с 1 февраля 2017 года изменены процентные ставки по счету «Ценное время» для пакета услуг «Корпоративный».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.