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Альфа-Банк отменил комиссию за оплату ЖКХ и штрафы ГИБДД в интернет-банке и мобильном банке

С 1 февраля 2017 года клиенты Альфа-Банка — владельцы пакетов услуг «Оптимум» и «Комфорт» — без комиссии смогут оплатить в мобильном банке «Альфа-Мобайл» и интернет-банке «Альфа-Клик» коммунальные услуги, городскую телефонию и штрафы ГИБДД.

Зачисление средств происходит моментально по реквизитам более 10 000 компаний, из которых получателей коммунальных платежей — более 4 000. Клиент может получить pdf-квитанцию за любой платеж. Для регулярных платежей списание можно настроить автоматически после подтверждения оплаты по счету – надо создать шаблон в интернет-банке, и не придется каждый раз вводить данные.

«Каждый день мы стараемся улучшить наши продукты и услуги, предлагая своим клиентам наилучшие условия обслуживания в банке. Оплачивать свои ежемесячные счета за коммунальные услуги, в том числе услуги городской и междугородней связи, через мобильный банк «Альфа-Мобайл» или интернет-банк «Альфа-Клик» очень просто и удобно, этой услугой пользуется большинство наших клиентов. Мы рады, что можем отменить комиссию за оплату этих услуг», - Елена Бочарова, Руководитель Центра развития электронных продуктов и сервисов для розничных клиентов Альфа-Банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.