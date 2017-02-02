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В Приангарье юридическое лицо незаконно оформило в собственность базу отдыха, расположенную на землях государственного лесного фонда

Тайшетская межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере лесопользования.

Выяснилось, что ООО «Анри» в январе 2010 года по результатам аукциона арендовало у территориального управления Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству лесной участок, расположенный на землях государственного лесного фонда для ведения охотничьего хозяйства и охоты.

Администрация Соляновского муниципального образования выдала ООО «Анри» разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания – базы отдыха общей площадью 216 кв.м. на арендованном лесном участке.

На основании указанных документов ООО «Анри» зарегистрировало право собственности на объект недвижимости, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ними внесена запись о присвоении номера государственной регистрации.

Однако регистрация права собственности на нежилое здание ООО «Анри» произвело безосновательно и незаконно, поскольку выдача администраций Соляновского муниципального образования разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию нежилого здания, расположенного на землях государственного лесного фонда, не входит в полномочия органа местного самоуправления, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, в силу требований федерального законодательства на лесных участках, предоставленных для охотничьего хозяйства, допускается строительство только временных построек и сооружений, что исключает возможность строительства объектов капитального строительства.

В целях устранения нарушений закона Тайшетским межрайонным прокурором к ООО «Анри» предъявлено исковое заявление о признании отсутствующим у общества права собственности на указанный объект недвижимого имущества.

Решением Тайшетского городского суда требования межрайонного прокурора удовлетворены.

Решение суда в законную силу не вступило.