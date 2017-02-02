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За 2016 год в Сибири погашено 5,7 миллиардов рублей долгов по зарплате

По сведениям Управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в СФО, в 2016 году в защиту трудовых прав граждан в суды направлено 51,5 тыс. заявлений на сумму более 1,4 млрд. руб., свыше 50 тыс. – удовлетворено. По инициативе прокуроров административному наказанию и дисциплинарной ответственности подвергнуты почти 8 тыс. нарушителей, 23 – дисквалифицировано, более 1,5 тыс. – объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. Это позволило ликвидировать долги по зарплате в сумме 5,7 млрд. рублей.

Благодаря прокурорскому вмешательству на 87,4 млн. руб. снизился долг по оплате труда в ОАО «Сибтрубопроводстрой» (Новосибирская область). Полностью погасили задолженность по зарплате в ООО «Икат-Плюс» Республики Бурятия в размере 44,7 млн. руб. и МУП «Рубцовские тепловые сети» в Алтайском крае в сумме свыше 12 млн. руб. По последнему факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев возбуждено уголовное дело.

Факты ненадлежащего исполнения арбитражными управляющими обязанностей, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), выявлялись прокурорами практически повсеместно. Ими допускалось ненадлежащее исполнение предоставленных полномочий при инвентаризации и реализации имущества, проведении собраний кредиторов, привлечении специалистов, распределении денежных средств между кредиторами, размещении информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, взыскании дебиторской задолженности и иные.

В Иркутской области внесено 77 представлений конкурсным управляющим, по инициативе прокуроров 5 управляющих привлечены к дисциплинарной ответственности, 6 – за неправомерные неправомерные действия при банкротстве подвергнуты административной ответственности, объявлено 39 предостережений о недопустимости нарушений законов.

На постоянной основе прокуроры выявляли фактическую задолженность по выплате зарплаты на предприятиях, не являющихся объектами государственного статистического наблюдения.

В Томской области прокурорами выявлена задолженность по заработной плате в 80 таких организациях в общей сумме 115 млн. руб., по их требованиям погашено свыше 100 млн. руб. В Республике Алтай работникам таких организаций выплачена задолженность в общей сумме 33,2 млн. руб., Красноярском крае – 107, 2 млн. руб., Омской области – 50, 5 млн. руб.

В 2016 году по фактам невыплаты заработной платы возбуждено 218 уголовных дел, 107 из них – на основании материалов прокурорских проверок. Наибольшее количество уголовных дел возбуждено в Кемеровской области (51) и Красноярском крае (46). В суды направлено 83 уголовных дела, 29 лиц уже осуждены.

Из общей суммы задолженности по заработной плате, установленной по уголовным делам, 5424 работникам выплачено более 400 млн. руб.

Работа по защите прав граждан на своевременную и полную оплату труда продолжается, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Иркутской области.