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Сбербанк стал шестым по стоимости банковским брендом в Европе по версии Brand Finance

Стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 33% и составила 9,1 млрд долларов. Сбербанк серьезно улучшил свои позиции в мировом и банковском рейтингах Brand Finance, который оценивает стоимость брендов компаний. Результаты ежегодного рейтинга опубликованы 1 февраля 2017 г.

Сбербанк – единственный российский бренд в первой сотне банковского рейтинга и единственный российский банковский бренд в мировом рейтинге Brand Finance Global 500. Сбербанк занимает шестое место среди европейских банков и 24 место среди мировых банков.

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф отметил: «Мир становится всё более «цифровым» - это уже реальность. Мы хотим быть конкурентоспособными, оставаться лидерами отрасли и делаем для этого все возможное. Перед нами стоит амбициозная цель: стать технологической компанией, и мы активно движемся в этом направлении. Эту мысль мы стараемся донести до всех – до наших сотрудников, клиентов, инвесторов».

По словам главы Brand Finance Дэвида Хэй, «Сбербанк – инновационный, высокотехнологический банк, который развивает технологическую базу для расширения своего географического охвата и продуктового предложения. У него давняя корпоративная история и сильная репутация, которая сочетается с современным и активным руководством. Сбербанк активно развивает свой бренд, и мы ожидаем, что эта работа будет продолжаться и усиливаться в предстоящие годы, по мере того, как высокие технологии будут трансформировать сектор банковских и финансовых услуг».

Brand Finance оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью. Данный подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчет ставки роялти, которые будут уплачиваться за использование бренда.

Brand Finance Banking 500

Полностью результаты рейтинга доступны на сайте Brand Finance: http://brandfinance.com

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.