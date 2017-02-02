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Сбербанк станет партнером конкурса финтех-стартапов Innotribe Startup Challenge межбанковской системы SWIFT

2 февраля 2017

Сбербанк выступит в качестве партнера конкурса Innotribe Startup Challenge for Russia. В ходе мероприятия будут отобраны наиболее перспективные финтех-стартапы из России и стран СНГ. Конкурс пройдет в рамках Международного финансового конгресса (МФК), крупнейшего международного финансового форума в России, проводимого Центральным банком Российской Федерации. В этом году МФК состоится в Санкт-Петербурге с 12 по 14 июля.   

Лев Хасис, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, прокомментировал: «Сбербанк гордится тем, что он выступит партнером первого в России и СНГ конкурса финтех-стартапов Innotribe Startup Challenge. Финтех – область, которая представляет для нас значительный интерес. Она является стимулом преобразований в сфере предоставления финансовых услуг в России. Поддержка мероприятий, направленных на создание инноваций, таких как данный конкурс, является частью долгосрочной стратегии Сбербанка по проведению цифровой трансформации и внедрению передовых технологий. Мы с нетерпением ждем данного мероприятия, на котором будут выявлены самые многообещающие финтех-стартапы региона».

Матвей Геринг, глава  SWIFT в России, СНГ и Монголии, отметил: «Мы рады представить Innotribe Startup Challenge в России, и благодарны за возможность быть частью МФК Банка России  в Санкт-Петербурге. Без инициативы со стороны РОССВИФТ и сильной поддержки со стороны партнеров, это так и осталось бы нереализованной мечтой. Это еще один потрясающий пример того, как российское сообщество SWIFT помогает строить будущее финансовой индустрии».

Заявки на участие в конкурсе принимаются начиная с 31 января. Жюри конкурса выберет 10 стартапов, которые станут участниками программы Startup Challenge, проведет презентацию их продукции на МФК, а также выступит в качестве наставника для участников. Ведущие специалисты отрасли, ключевые эксперты из банковской отрасли, венчурные инвесторы и бизнес-ангелы примут непосредственное участие в отборе и дадут участникам советы, основанные на их значительном опыте, перед началом конкурса. Во время презентации зрители выберут 3 финалистов, которые автоматически будут приглашены на ежегодную международную конференцию в области финансовых услуг Sibos, проводимую SWIFT. Конференция пройдет в Торонто с 16 по 19 октября 2017 года. 

Генеральный партнер Innotribe Startup Challenge – Банк России. Среди других партнеров РОССВИФТ (Российская Национальная Ассоциация SWIFT), Национальный расчетный депозитарий и Альфа-Банк.

Зарегистрироваться в Innotribe Startup Challenge можно на странице конкурса.

Дополнительная информация доступна на сайте: www.innotribe.com.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.


/ СИА /




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