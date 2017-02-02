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ВТБ реализовал новый сервис для банков-участников спонсорской программы

В рамках развития программы по участию банков-партнеров в платежных системах Мир, Visa и MasterCard под спонсорством банка ВТБ у владельцев платежных карт банков, которые являются участниками спонсорской программы, появилась возможность пополнять свои счета в банкоматах «Почта Банка». Проект реализован при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

Сервис доступен более чем в 2 000 банкоматов в 61 регионе РФ. По итогам успешного тестирования услуга доступна для подключения и использования всеми участниками спонсорской программы. В настоящее время с национальной и международными платежными системами под спонсорством банка ВТБ работает более 50 банков-партнеров.

«Работа по расширению комплекса услуг и сервисов для участников национальной платежной системы «Мир» и международных платежных систем под спонсорством ВТБ позволяет банкам-партнерам избегать дорогостоящих вложений в развитие собственной сети устройств самообслуживания и получать преференции за счет доступа к развитой инфраструктуре группы ВТБ», - прокомментировал начальник управления по работе с финансовыми учреждениями - вице-президент банка ВТБ Александр Дмитриев.

«Наша компания принимает непосредственное участие в реализации спонсорской программы банка ВТБ. Реализация новой услуги - это еще одна уникальная возможность, которая стала доступна банкам-партнерам», - отметил генеральный директор компании «МультиКарта» Кирилл Свириденко.

«Мы активно развиваем банкоматную сеть, полнофункциональное использование которой теперь доступно клиентам ряда российских банков. Поддержка карт всех ведущих платежных систем откроет им широкие возможности при работе с устройствами самообслуживания «Почта Банка», включая, помимо внесения и снятия наличных, оплату более восьми тысяч услуг в адрес партнеров банка», - подчеркнула вице-президент, операционный директор «Почта Банка» Елена Мохначева.