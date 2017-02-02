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Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-15 медиарейтинга российских банков за 2016 год

Банк УРАЛСИБ занял 15-е место в медиарейтинге российских банков за 2016 год. В рейтинг вошли 50 наиболее цитируемых в информационном поле банков, работающих на территории РФ.

Главными событиями, оказавшими существенное влияние на медиарейтинг Банка УРАЛСИБ в 2016 году стали: кадровые назначения Евгения Когана членом Правления Банка, Константина Боброва Председателем Правления Банка, Вячеслава Дусалеева заместителем Председателя Правления, Натальи Тутовой членом Правления, а также открытие Центров ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ с участием членов национальной сборной России по гандболу – олимпийских чемпионок Игр в Рио-Де-Жанейро – 2016.

Кроме того, на медиаирейтинг Банка УРАЛСИБ повлияли следующие информационные события 2016 года: проведение Банком конференции совместно с платежной системой Visa для банков-партнеров «20 лет в процессинговом бизнесе. Открываем новые горизонты», успешное развитие ипотечного кредитования, электронных каналов дистанционного банковского обслуживания, новые продукты и сервисы для компаний МСБ, а также ряд других значимых событий.

Медиарейтинг составлен компанией «Медиалогия» для портала Banki.ru. Ежегодный медиарейтинг составляется на основе МедиаИндекса, который отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле.