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Промсвязьбанк прокомментировал ситуацию по списанию средств с карт из-за технического сбоя международной платежной системы

Промсвязьбанк информирует о ситуации по списанию средств с карт 30.01 и 31.01 из-за технического сбоя международной платежной системы. Процесс возврата средств запущен международной платежной системой. По мере обработки операций в ближайшие дни клиенты получат смс от банка - начиная с 3.02.

Возможно, часть отмен пройдет 6.02 - банк будет держать в курсе.

По кредитным картам будет производиться дополнительная корректировка начисленных процентов с учетом периода, в течение которого баланс был некорректен. Все необходимые действия проводятся максимально оперативно. Процесс формирования отмен требует времени, но международная платежная система и банк работают над этим и делают все, чтобы вернуть деньги на счета клиентов.

Промсвязьбанк еще раз приносит свои извинения и благодарит за понимание.

Телефон контактного центра: 8 800 333 03 03