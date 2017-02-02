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500 тысяч рублей заплатил житель Приангарья за 42 сосны

43-летний житель Тайшета с целью получения материальной выгоды, без разрешающих документов на заготовку древесины, спилил 42 сосны на территории Тайшетского лесничества. Его действия нанесли ущерб лесному фонду Российской Федерации в размере 101 тыс. 317 рублей.

Тайшетский городской суд признал мужчину виновным в незаконной рубке лесных насаждений, предусмотренной ч. 2 ст. 260 УК РФ, и назначил ему 500 тыс. рублей штрафа.

Постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено должнику, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области. Судебным приставом даны разъяснения о мерах принудительного исполнения, которые могут быть к нему применены в случае неоплаты долга. Оценив серьезность своего положения, нарушитель добровольно оплатил уголовный штраф в полном объеме.

Деньги перечислены в бюджет Российской Федерации.