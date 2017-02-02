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В Иркутской области временный изолятор содержался ненадлежащим образом

В 2014 году Усть-Илимской межрайонной прокуратурой совместно с представителями ОНД по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, специалистом ФКУЗ "МСЧ МВД России" по Иркутской области, проверила соблюдение ФЗ об обеспечении материально-бытовых условий в ИВС МО МВД РФ "Усть-Илимский". В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

В сентябре 2014 года Усть-Илимским городской суд рассмотрел иск межрайонного прокурора, в соответствии с которым на МО МВД РФ "Усть-Илимский" была возложена обязанность устранить выявленные нарушения, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области

С 2015 по 2016 год определениями Усть-Илимского городского суда руководству МО МВД РФ «Усть-Илимский» предоставлялось отсрочка исполнения решения суда в связи с отсутствием средств финансирования.

В декабре 2016 года межрайонная прокуратура провела контрольную проверку, в ходе которой обнаружилось, что в настоящее время в ИВС установлена автоматическая пожарная сигнализация, объект оборудован прогулочным двором, санитарные узлы обеспечены зонами приватности, изолятор временного содержания обеспечен медицинским кабинетом и дезинфекционной камерой.