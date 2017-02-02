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Первый кредит по новой программе для бизнеса «Экспресс под залог транспортных средств» выдан в Иркутской области

На территории Байкальского банка Сбербанка выдан первый кредит по новой кредитной программе для бизнеса «Экспресс под залог транспортных средств». Клиентом, который воспользовался предложением, стал предприниматель из города Усть-Илимска Иркутской области, занимающийся организацией грузоперевозок. Сумма сделки составила 1,7 млн. рублей.

Экспресс-кредиты Сбербанка под залог позволяют юридическим лицам привлекать банковское финансирование в более короткие сроки и с минимальным пакетом документов при условии залогового обеспечения в виде имущества или оборудования. При этом с ноября прошлого года в качестве обеспечения для данного продукта может выступать и транспортное средство.

- Программа «Экспресс под залог» предназначен для представителей микро и малого бизнеса с выручкой до 60 млн. рублей в год. В рамках программы возможно получить денежные средства для решения срочных бизнес-задач, - комментирует начальник управления продаж малому бизнесу Иркутского отделения Сбербанка Елена Мальковская. – Условие предоставления транспорта в качества залогового обеспечения сделало программу «Экспресс под залог» более гибкой и помогло нам расширить продуктовую линейку по кредитам.

С подробными условиями кредитования по программе «Экспресс под залог», а также другим кредитным продуктам, можно познакомиться на официальном сайте банка, в офисах и специализированных центрах развития бизнеса Сбербанка.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.