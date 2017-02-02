Первый кредит по новой программе для бизнеса «Экспресс под залог транспортных средств» выдан в Иркутской области

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Первый кредит по новой программе для бизнеса «Экспресс под залог транспортных средств» выдан в Иркутской области2 февраля 2017
На территории Байкальского банка Сбербанка выдан первый кредит по новой кредитной программе для бизнеса «Экспресс под залог транспортных средств». Клиентом, который воспользовался предложением, стал предприниматель из города Усть-Илимска Иркутской области, занимающийся организацией грузоперевозок. Сумма сделки составила 1,7 млн. рублей.
Экспресс-кредиты Сбербанка под залог позволяют юридическим лицам привлекать банковское финансирование в более короткие сроки и с минимальным пакетом документов при условии залогового обеспечения в виде имущества или оборудования. При этом с ноября прошлого года в качестве обеспечения для данного продукта может выступать и транспортное средство.
- Программа «Экспресс под залог» предназначен для представителей микро и малого бизнеса с выручкой до 60 млн. рублей в год. В рамках программы возможно получить денежные средства для решения срочных бизнес-задач, - комментирует начальник управления продаж малому бизнесу Иркутского отделения Сбербанка Елена Мальковская. – Условие предоставления транспорта в качества залогового обеспечения сделало программу «Экспресс под залог» более гибкой и помогло нам расширить продуктовую линейку по кредитам.
С подробными условиями кредитования по программе «Экспресс под залог», а также другим кредитным продуктам, можно познакомиться на официальном сайте банка, в офисах и специализированных центрах развития бизнеса Сбербанка.
ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.
Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.