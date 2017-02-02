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64 муниципальных образования в Иркутской области в 2016 году получили помощь из аварийно-технического запаса

В 2016 году из аварийно-технического запаса (АТЗ), созданного Правительством Иркутской области, 64 муниципальным образованиям региона для устранения нештатных и аварийных ситуаций в сфере ЖКХ было передано имущество на сумму 174,1 млн. рублей, в т. ч. 5 дизельных электростанций в удаленные населенные пункты. Об этом доложил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Сергей Малинкин. Совместное заседание рабочей группы Правительственной комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ Иркутской области провели министр чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Владимир Пучков и Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Сергей Малинкин сообщил, что для областного АТЗ перед новогодними праздниками было приобретено 14 дизельных электростанций общей мощностью 1,87 МВт, 100 км кабельно-проводниковой продукции, 199 тонн труб различного диаметра.

В 2017 г. дополнительно запланировано приобретение 16 дизельных электростанций для последующей передачи в муниципальные образования. В министерстве ЖКХ убеждены, что своевременно сформированный аварийно-технический запас позволит предупредить и ликвидировать возможные аварийные ситуации на территории области с угрозой нарушения электроснабжения и теплоснабжения в условиях низких температур.

Заместитель министра доложил также о прохождении отопительного периода на территории Приангарья, где теплоснабжение 27,7 тыс. жилых домов и 5 тыс. объектов социальной сферы обеспечивают 13 ТЭЦ и 1026 котельных. Для подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону 2016 – 2017 годов было профинансировано 3,4 млрд рублей. Из этой суммы 30% выделил областной бюджет, 5% – муниципалитеты, 65% – организации жилищно-коммунального комплекса.

Также Сергей Малинкин рассказал о проведении мероприятий по профилактике чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением правил пользования бытовым газом.

По состоянию на 30 января 2017 г. техническая готовность наружных газопроводов в Иркутской области составляла 100%. Обследованы и подготовлены к отопительному сезону наружные газопроводы, протяженностью 287 км. Было проведено приборное обследование 106 км (100% от плана) подземных газопроводов на целостность изоляции, прошли техническое диагностирование 122 подземных резервуара и 21 км подземного газопровода.

Обслуживание внутридомовых газопроводов проводится согласно заключенным договорам с управляющими компаниями, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Сотрудники «Облгаза» и коммунальных служб обязаны дойти с проверкой до каждой квартиры, где пользуются бытовым газом. Ежегодно они должны контролировать 100% газового оборудования, особенно в многоквартирных домах, – подчеркнул Владимир Пучков.